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17 июня, 15:35

Минюст США признал заговор по атаке на Белый дом покушением на Трампа

Обложка © ТАСС / JIM LO SCALZO / ЕРА

Обложка © ТАСС / JIM LO SCALZO / ЕРА

Министерство юстиции США квалифицировало разоблаченный заговор, направленный против турнира UFC, проходившего в Белом доме, как покушение на американского президента Дональда Трампа. Согласно судебным документам, ведомство предъявило обвинения пяти лицам в подготовке убийства американского лидера, членов его семьи, а также других высокопоставленных лиц.

«Минюст выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре с целью убийства Трампа, его семьи, высокопоставленных чиновников и других лиц», — следует из судебного документа, который изучило РИА «Новости».

В центре Вашингтона заметили загадочную надпись с намёком на убийство Трампа
В центре Вашингтона заметили загадочную надпись с намёком на убийство Трампа

Ранее стало известно, что ФБР сорвало готовящееся нападение на турнир UFC, который должен был пройти в Белом доме. В связи с этим задержаны пятеро подозреваемых, а ещё 23 человека установлены как их сообщники. По данным следствия, злоумышленники планировали использовать дроны с взрывчаткой для атаки на здания вблизи Белого дома, чтобы вызвать массовую эвакуацию. Затем они намеревались обстрелять убегающих людей из снайперских винтовок. Мероприятие было приурочено к 250-летию США и 80-летию Дональда Трампа.

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Наталья Демьянова
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