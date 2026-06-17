Лидер «Сильной Армении» Карапетян заявил о начале консолидации оппозиции

Оппозиция Армении консолидируется после парламентских выборов. Об этом заявил лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян в беседе с местными СМИ.

Заявление прозвучало на фоне резких действий со стороны действующей власти.

Накануне премьер-министр Никол Пашинян выступил с инициативой лишить прошедшие в парламент оппозиционные фракции возможности вести деятельность. Кабинет министров обвинил конкурентов в «подкупе граждан во время голосования», состоявшегося 7 июня. В оппозиции назвали эти подозрения сфабрикованными.

По итогам выборов в законодательный орган прошли три политических объединения. Правящая партия «Гражданский договор» заняла 64 кресла. Блок предпринимателя Самвела Карапетяна получил 29 мандатов, а объединение «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 12.

Ранее, в минувшее воскресенье, шесть партий и блоков республики отказались признавать легитимность избирательной кампании. В распространённом документе говорилось, что процедура прошла в условиях, ставящих под сомнение её свободный, справедливый и конкурентный характер.

О ппозиционные деятели пообещали действовать строго в правовом поле. Они намерены отстаивать право сограждан на свободное волеизъявление, опираясь на конституцию, законы и демократические принципы.