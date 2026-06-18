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17 июня, 22:19

Мощный пожар охватил небоскрёб Emirates Financial Towers в Дубае

KT: В Дубае загорелись верхние этажи небоскрёба Emirates Financial Towers

Обложка © X / Altaj news التاج الإخباري

Обложка © X / Altaj news التاج الإخباري

Пожар вспыхнул на верхних этажах небоскрёба Emirates Financial Towers в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Об этом сообщила газета Khaleej Times.

По данным издания, очевидцы заметили клубы дыма и огонь в верхней части здания. На место прибыли правоохранительные органы и городские службы.

Газета уточнила, что сейчас специалисты пытаются ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших на момент публикации не приводилось. Причины пожара пока не установили. Власти города работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

Emirates Financial Towers находится в одном из деловых районов Дубая. Здание относится к числу заметных высотных объектов города.

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Антон Голыбин
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