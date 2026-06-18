Мощный пожар охватил небоскрёб Emirates Financial Towers в Дубае
KT: В Дубае загорелись верхние этажи небоскрёба Emirates Financial Towers
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Пожар вспыхнул на верхних этажах небоскрёба Emirates Financial Towers в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Об этом сообщила газета Khaleej Times.
По данным издания, очевидцы заметили клубы дыма и огонь в верхней части здания. На место прибыли правоохранительные органы и городские службы.
Газета уточнила, что сейчас специалисты пытаются ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших на момент публикации не приводилось. Причины пожара пока не установили. Власти города работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.
Emirates Financial Towers находится в одном из деловых районов Дубая. Здание относится к числу заметных высотных объектов города.
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