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Регион
16 июня, 07:54

Три человека стали жертвами пожара в Ялте

Обложка © Telegram / Прокуратура по Республике Крым

Обложка © Telegram / Прокуратура по Республике Крым

В ялтинской многоэтажке после тушения открытого огня спасатели обнаружилитела трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по республике Крым.

В ведомстве также рассказали, что в настоящее время на месте ЧП продолжаются работы. Сотрудники спецслужб занимаются разбором обгоревших строительных конструкций и точечной проливкой наиболее опасных участков, чтобы исключить повторное воспламенение.

Напомним, тревожный сигнал поступил глубокой ночью — во вторник, 16 июня, огонь охватил двухэтажную «свечку» на улице Сосновой, 21. Пламя в Ялте расползлось на 300 квадратных метров, однако к моменту прибытия пожарных расчётов зона горения увеличилась до 570 метров. По данным крымского главка МЧС, кровля не выдержала стихии и частично рухнула, а в эпицентре ЧП, по предварительным данным, пострадали два человека. Решающий штурм огня удалось завершить лишь под утро — в 3:30 по московскому времени пожарные доложили о полной ликвидации открытого пламени.

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Пожар на Московском НПЗ локализован, угрозы распространения огня нет

Ранее сообщалось, что взрывная волна от бытового газа превратила одну из квартир на первом этаже самарской многоэтажки по улице 22 Партсъезда в эпицентр пожара, в огненной ловушке которого оказались пять жильцов, причём двое из них ещё не достигли совершеннолетия. В областном управлении МЧС уточнили, что семерым людям удалось выбраться из охваченного пламенем здания невредимыми, а остальных пятерых экстренно доставили на врачебное обследование. Четверо пострадавших, по заключению медиков, получили травмы умеренной тяжести, тогда как ещё один пациент находится в крайне тяжёлом состоянии — сейчас за его жизнь борются реаниматологи. Прокуратура уже взяла ход проверки под личный контроль, а для тех, кто лишился крова, развернули временный приют в стенах сто шестьдесят третьей школы.

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Вероника Бакумченко
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