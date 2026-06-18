Великобритания выписала рекордный штраф за несоблюдение антироссийских санкций

Британская структура американской Sabre Corp. оштрафована более чем на 1 млн фунтов стерлингов за обслуживание «Уральских авиалиний» в обход санкций. Это взыскание стало крупнейшим в Соединённом Королевстве с 2022 года, передаёт Bloomberg со ссылкой на Управление по применению финансовых санкций (OFSI).

Утверждается, что после введения рестрикций в 2022 году Sabre еще семь месяцев не отключала российского перевозчика от своей платформы. Этот софт используется для продажи билетов и оформления бронирований.

Ситуация обострилась, когда британский банк перестал проводить транзакции. В ответ компания предприняла попытку выстроить альтернативный маршрут для получения денег. По информации регулятора, представители Sabre предложили «Уральским авиалиниям» выполнить тестовый перевод на счёт в финансовой организации за пределами страны, чтобы в дальнейшем применять эту модель на постоянной основе.

В самой Sabre подчеркнули, что проявили инициативу и сами сообщили властям о допущенном нарушении. Там также заверили, что оказывали полное содействие в ходе расследования. «Компания добровольно раскрыла эту информацию и полностью сотрудничала с регулятором. Мы серьёзно относимся к своим юридическим и этическим обязательствам», — говорится в заявлении.