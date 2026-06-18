Три года стабильности или увольнение без пособия: Юрист раскрыл подводные камни декретной ставки

Декретная ставка — это бытовое название срочного трудового договора, заключённого на время отсутствия основного сотрудника. Такой вариант работы имеет свои плюсы и минусы. Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев объяснил Life.ru, кому и когда стоит соглашаться на такую позицию.

Декретная ставка — это бытовое название срочного трудового договора, заключённого на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по статье 59 ТК РФ. Сам декрет объединяет отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребёнком, поэтому срок может растянуться почти на три года, а может закончиться в любой момент с выходом основного сотрудника Илья Русяев Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб»

Из плюсов — сниженный порог входа: работодатели охотнее берут на временную позицию людей без идеального резюме, поскольку обязательства ограничены сроком. При этом по объёму прав временный сотрудник приравнен к постоянному: ему положены оклад, оплачиваемый отпуск, больничный и отчисления в Социальный фонд.

Минусы при найме обычно не проговаривают. Договор прекращается с выходом основного работника по статье 79 ТК РФ, причём предупреждать за три дня закон не обязывает. Человек может узнать об окончании работы в день возвращения коллеги, без выходного пособия. Дата выхода заранее неизвестна — сотрудница вправе прервать отпуск досрочно или продлить его до трёх лет. Даже беременность не даёт полной защиты: по статье 261 ТК РФ уволить при возвращении основного работника допустимо, если нет возможности перевести беременную на другую должность.

Такая ставка подходит тем, кто входит в профессию, набирает опыт или закрывает временную потребность в доходе. Тем, кто планирует ипотеку или строит долгосрочные карьерные планы, соглашаться стоит с осторожностью и пониманием срочной природы договора, отметил юрист.