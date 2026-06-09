Как правило двух пицц поможет превратить бесполезный созвон в рабочий инструмент

Современные сотрудники всё чаще страдают от так называемого «синдрома совещаний». По данным на 2026 год, 78% работников признаются, что не успевают выполнять основные задачи из-за избытка встреч, а почти три четверти обсуждений считают неэффективными. Директор платформы корпоративных коммуникаций DION (входит в IT-холдинг Т1) Дмитрий Денисов рассказал Life.ru, какие правила помогают сделать рабочие созвоны действительно полезными.

По словам эксперта, одна из главных причин бесполезных встреч — отсутствие понятной цели. Сотрудники подключаются к звонку, не понимая, зачем их пригласили, какие вопросы предстоит обсудить и какой результат должен быть достигнут.

«Чтобы этого избежать, в приглашении всегда должна быть адженда или краткая повестка встречи. Участники должны заранее понимать цель обсуждения, список вопросов и ожидаемый результат», — отметил Денисов.

Ещё одна распространённая проблема — избыток участников. Чем больше людей присутствует на созвоне, тем сложнее удерживать фокус обсуждения и принимать решения.

Здесь эксперт советует использовать так называемое правило двух пицц. Его суть проста: количество участников встречи должно быть таким, чтобы их можно было накормить двумя пиццами. На практике это означает не более восьми человек.

«Если сотрудников, которых необходимо проинформировать, значительно больше, лучше разделить коммуникацию на два этапа. Сначала провести обсуждение с ключевыми специалистами, которые принимают решения и отвечают за результат, а затем организовать для остальных короткую встречу в формате вебинара или направить им запись и основные выводы», — пояснил собеседник Life.ru.

Не менее важно фиксировать итоги обсуждения. После каждой встречи полезно составлять краткий протокол с перечнем принятых решений, ответственными сотрудниками и сроками выполнения задач. Сегодня этот процесс можно значительно упростить с помощью автоматических расшифровок и ИИ-саммари.

Кроме того, эксперт рекомендует не превращать звонки в «устный чат». Если вопрос можно решить в переписке, корпоративном мессенджере или совместном документе, лучше отказаться от дополнительного созвона.

«Записи могут быть полезны для онбординга новых сотрудников, передачи знаний внутри команды, фиксации договорённостей и сохранения контекста по проектам. Если корпоративная платформа поддерживает расшифровку, таймкоды и структурирование записей, из рабочих созвонов можно формировать полноценную внутреннюю базу знаний», — заключил эксперт.

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