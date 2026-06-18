Женщину арестовали за обмен приёмной дочери на обезьяну

70-летняя американка арестована по подозрению в том, что она обменяла свою приёмную дочь-подростка на обезьяну. Информацию об этом распространила Daily Mail.

Женщина отправила девочку в другой штат без согласования с госорганами. О происшествии стало известно только после того, как школьный округ заинтересовался длительным отсутствием ребёнка на занятиях.

Выяснилось, что подросток несколько раз переходила от одних опекунов к другим и в итоге оказалась в семье, которая не могла обеспечить ей надлежащий уход. В ходе расследования также всплыли обвинения в жестоком обращении. Девочка заявила, что в течение нескольких лет подвергалась физическому насилию со стороны приёмной матери.

Один из свидетелей подтвердил, что приёмная мать отдала ребёнка за животное. За это преступление ей грозит срок до семи лет.