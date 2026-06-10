Ручная макака насмерть загрызла 6-летнего мальчика во дворе дома

В тайской провинции Накхонситхаммарат трагически погиб шестилетний ребёнок. На мальчика напала ручная макака, принадлежавшая его дедушке. Об этом сообщило издание Mothership.

Инцидент произошёл 6 июня, когда ребёнок гостил у родственников в деревне. На территории двора дедушки находилась привязанная к дереву макака, которую семья содержала как домашнее животное. В момент, когда мальчик проходил рядом, животное внезапно проявило агрессию и атаковало его. Свидетели утверждают, что примат вцепился в ребёнка зубами и нанёс серьёзные травмы.

Родственники сразу доставили пострадавшего в медицинское учреждение, однако врачи не смогли его спасти. Укус оказался настолько тяжёлым, что были повреждены внутренние органы. В полиции сообщили, что обезьяна находилась на привязи и не была освобождена в момент нападения.

Ранее сообщалось, что попытка незаконного вывоза редких животных из Колумбии в Европу была пресечена в аэропорту Испании. В поле зрения службы безопасности попали двое пассажиров — 27-летняя женщина и 26-летний мужчина. При досмотре выяснилось, что внутри их одежды были спрятаны животные. В нижнем белье обнаружили трёх обезьян разных видов.