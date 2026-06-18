Профессия писателя появится в России с 1 сентября 2026 года

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» начнёт действовать в России с 1 сентября 2026 года. Об этом говорится в отраслевом докладе Минцифры России «Книжный рынок России», сообщает РИА «Новости».

В документе отмечается, что утверждение профстандарта стало одним из шагов по поддержке литературного процесса. Новый стандарт должен закрепить профессию писателя в официальном поле.

«Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии «Писатель». Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в тексте доклада.

Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин обращал внимание на отсутствие такой профессии в России. Он предлагал закрепить её законодательно. По словам Степашина, статус писателя требует отдельного регулирования, поскольку литературная работа связана с книжным рынком, авторскими правами и культурной политикой.