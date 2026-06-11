Минздрав утвердил 15 новых медицинских специальностей

Министерство здравоохранения России изменило номенклатуру специальностей для работников с медицинским и фармацевтическим образованием. В обновлённый перечень включено более 15 новых направлений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы ведомства.

Среди добавленных компетенций — аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.

С 1 сентября 2027 года в перечень также войдёт паллиативная медицинская помощь. Специальности «бактериология», «вирусология» и «паразитология» сохраняются до 1 сентября 2028 года.

Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию в России. Стоматолог ортопед в Перми может зарабатывать от 400 тысяч рублей. В Москве максимальные предложения достигают 350 тысяч для сетевого инженера, а стоматологам и травматологам предлагают от 300 тысяч. В Санкт Петербурге врачи косметологи и УЗИ могут получать до 300 тысяч рублей. В других регионах зарплаты варьируются от 125 до 300 тысяч в зависимости от профессии.