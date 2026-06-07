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7 июня, 11:22

Не кочегары и не плотники: Названы самые востребованные профессии у выпускников вузов

Профессии инженера и врача признаны самыми востребованными у выпускников вузов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Российские компании из-за кадрового голода вынуждены брать на работу вчерашних студентов. Аналитики предоставили URA.ru данные о самых востребованных профессиях у выпускников вузов. Согласно опросу, среди родителей девятиклассников 56% ориентируют детей на колледжи, а среди одиннадцатиклассников таких только 11%, большинство семей — 63% — выбирают высшее образование.

В 2026 году самыми востребованными стали инженерное дело и медицина (по 15% родителей), IT оказался на втором месте с 12%. Причина такого сдвига проста: государственные программы поддержки и оборонная промышленность создали огромный спрос на инженерно-технических работников, и рынок на это моментально отреагировал.

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В Росстате назвали четыре отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей

Тем временем текучесть среди молодых специалистов выросла, одна из причин кроется в том, как их учат. Зумеры — первое поколение, выросшее на коротком видео и мгновенном доступе к данным: они легко переключаются между задачами, плохо переносят монотонный текст, зато моментально считывают визуальный контент.

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Борис Эльфанд
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