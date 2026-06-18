Пленный военный ВСУ признался в расправе над раненым российским бойцом

Пленный солдат ВСУ Даниель Жарков заявил, что убил раненого российского военнослужащего по приказу украинского командира. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам Жаркова, командир требовал скрытно убить раненого. Пленный утверждает, что сначала военнослужащие не хотели выполнять приказ.

«Пришел приказ от командира, чтобы я либо кто-то из нас этого солдата по-тихому убрал. Ну, то есть либо зарезали, либо задушили. Мы вообще сначала не хотели ничего делать», — сообщил пленный.

Жарков рассказал, что командир постоянно давил на подчинённых. По его словам, он каждые несколько минут спрашивал, что они сделали с российским военным. Пленный заявил, что бойцы боялись за свою жизнь и считали, что командование может расправиться с ними за отказ.

По словам Жаркова, в какой-то момент не выдержал давления. Пленный заявил, что опасался, что подразделению не передадут координаты для отхода. После этого, утверждает украинец, он нанёс российскому военнослужащему смертельное ранение. Затем ВСУшники получили точку для отступления.