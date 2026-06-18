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18 июня, 01:39

Собянин: Силы ПВО сбили 15 БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 18 июня.

«Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» в 04:36.

ПВО за шесть часов уничтожила 27 украинских беспилотников над Россией
ПВО за шесть часов уничтожила 27 украинских беспилотников над Россией

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российская сторона неоднократно подчеркивала: атаки украинских беспилотников на гражданские объекты носят сугубо демонстративный характер и напрямую связаны с неудачами ВСУ на передовой. Отечественные системы ПВО продолжают демонстрировать высокую эффективность, методично уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооружённые силы РФ наносят прицельные удары по предприятиям украинского ВПК, отвечающим за выпуск дронов.

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Никита Никонов
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