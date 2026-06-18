Собянин: Силы ПВО сбили 15 БПЛА на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 18 июня.

«Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» в 04:36.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российская сторона неоднократно подчеркивала: атаки украинских беспилотников на гражданские объекты носят сугубо демонстративный характер и напрямую связаны с неудачами ВСУ на передовой. Отечественные системы ПВО продолжают демонстрировать высокую эффективность, методично уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооружённые силы РФ наносят прицельные удары по предприятиям украинского ВПК, отвечающим за выпуск дронов.