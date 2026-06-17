ПВО за шесть часов уничтожила 27 украинских беспилотника над Россией

Российские средства противовоздушной обороны в течение шести часов, с 14:00 по 20:00, сбили 27 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Аппараты были перехвачены над различными регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее сообщалось, что с 20 июня Росавиация, по запросу Минобороны, вводит ограничения на полёты лёгких и сверхлёгких самолётов, а также гражданских дронов. Эти ограничения действуют на высоте до 5200 метров над Москвой, большей частью Московской области и частью соседних регионов (Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей).