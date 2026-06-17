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Регион
17 июня, 12:45

В Москве и области вводят ограничения на полёты малой авиации и дронов с 20 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdf_qwe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdf_qwe

С 20 июня Росавиация, по запросу Минобороны, ввела ограничения на полёты лёгких и сверхлёгких самолётов, а также гражданских дронов. Эти ограничения действуют на высоте до 5200 метров над Москвой, большей частью Московской области и частью соседних регионов (Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей).

«Главный Центр Единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полёты в диапазоне высот от земли до 5 200 метров лёгких и сверхлёгких самолётов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации», — говорится в сообщении Росавиации.

Исключение составляют государственные и экспериментальные летательные аппараты. Меры, направленные на повышение безопасности полетов, будут действовать до дальнейших распоряжений и не повлияют на регулярные и чартерные рейсы.

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Наталья Демьянова
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