В Подмосковье начала работать горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА

Для жителей Подмосковья, лишившихся части имущества или пострадавших в ходе сегодняшней атаки беспилотных летательных аппаратов, организована возможность получения экстренной юридической консультации по телефону. Вопросы защиты прав граждан, оказавшихся в зоне происшествия, взяты под личный контроль региональной прокуратурой. Такую информацию распространила пресс-служба надзорного органа области в телеграм-канале.

В прокуратуре также уточнили, что специализированный номер телефона +7-916-240-31-28 был запущен в работу с целью максимально быстрого сбора обращений от населения и предоставления адресной помощи всем обратившимся. Пострадавшим рекомендуют звонить, чтобы сообщить детали случившегося и получить необходимые разъяснения по дальнейшим действиям.

«По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, обеспечивают взаимодействие с различными ведомствами с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно, волна воздушной атаки затронула сразу несколько округов региона. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили шесть человек, причём в этом списке значится и один несовершеннолетний. Помимо этого, сотрудники прокуратуры констатировали разрушения и повреждения конструкций как в частном секторе и многоквартирных домах, так и на территориях, принадлежащих коммерческим структурам.

Ранее также сообщалось, что Следственный комитет России инициировал проверку по факту обстрела территории Московской области со стороны киевского режима. Правоохранители намерены выяснить личности всех виновных в этой атаке и дать их действиям юридическую квалификацию. Расследование будет направлено на установление конкретных исполнителей и заказчиков преступления.