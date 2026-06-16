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Регион
16 июня, 14:58

В Подмосковье начала работать горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Для жителей Подмосковья, лишившихся части имущества или пострадавших в ходе сегодняшней атаки беспилотных летательных аппаратов, организована возможность получения экстренной юридической консультации по телефону. Вопросы защиты прав граждан, оказавшихся в зоне происшествия, взяты под личный контроль региональной прокуратурой. Такую информацию распространила пресс-служба надзорного органа области в телеграм-канале.

В прокуратуре также уточнили, что специализированный номер телефона +7-916-240-31-28 был запущен в работу с целью максимально быстрого сбора обращений от населения и предоставления адресной помощи всем обратившимся. Пострадавшим рекомендуют звонить, чтобы сообщить детали случившегося и получить необходимые разъяснения по дальнейшим действиям.

«По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, обеспечивают взаимодействие с различными ведомствами с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно, волна воздушной атаки затронула сразу несколько округов региона. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили шесть человек, причём в этом списке значится и один несовершеннолетний. Помимо этого, сотрудники прокуратуры констатировали разрушения и повреждения конструкций как в частном секторе и многоквартирных домах, так и на территориях, принадлежащих коммерческим структурам.

Welt: Киев получит ответ за налёт БПЛА на Подмосковье
Welt: Киев получит ответ за налёт БПЛА на Подмосковье

Ранее также сообщалось, что Следственный комитет России инициировал проверку по факту обстрела территории Московской области со стороны киевского режима. Правоохранители намерены выяснить личности всех виновных в этой атаке и дать их действиям юридическую квалификацию. Расследование будет направлено на установление конкретных исполнителей и заказчиков преступления.

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Вероника Бакумченко
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