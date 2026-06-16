В СК сообщили о начале расследования обстоятельств атаки БПЛА на Подмосковье

Следственный комитет России начал расследование обстоятельств атаки на Московскую область, в результате которой пострадали мирные жители, включая несовершеннолетнюю. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда субъектов РФ... В Московской области в ходе агрессии ВФУ пострадали шесть мирных жителей, включая 13-летнюю девочку», — говорится в сообщении.

Следователи намерены установить всех причастных к произошедшему и дать правовую оценку действиям организаторов и исполнителей.

Ранее сообщалось, что шесть человек получили ранения, среди них 13-летняя девочка, в результате атаки украинских беспилотников в Московской области. За ночь и утро 16 июня над Подмосковьем было уничтожено 86 БПЛА. Часть обломков и последствий падения дронов привела к пострадавшим в нескольких населённых пунктах.