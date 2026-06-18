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Регион
18 июня, 02:08

Сборная Узбекистана проводит первую игру в истории на чемпионатах мира

Сборная Узбекистана в 05:00 по московскому времени начала свою первую игру в истории на чемпионатах мира. Соперником подопечных Фабио Каннаваро выступает команда Колумбии.

Матч проходит на Estadio Banorte в Мехико. Игру обслуживает английский арбитр Энтони Тейлор.

В стартовом составе сборной Узбекистана вышли защитник Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити», бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (ныне представляет турецкий «Истанбул Башакшехир»), экс-игрок «Спартака» Остон Урунов (иранский «Персеполис») и бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов (также «Истанбул Башакшехир»).

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Никита Никонов
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