До 22 выросло количество сбитых на подлёте к Москве дронов
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Средства ПВО сбили ещё семь беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин рано утром 18 июня.
«Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении градоначальника от 05:05.
В РФ неоднократно отмечали, что провокационные атаки дронов на гражданскую инфраструктуру — это следствие провалов ВСУ на фронте. Российская ПВО сохраняет высокую результативность, планомерно ликвидируя воздушные цели. В ответ ВС РФ наносят удары по мощностям военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании беспилотников.
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