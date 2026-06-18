До 22 выросло количество сбитых на подлёте к Москве дронов

Средства ПВО сбили ещё семь беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин рано утром 18 июня.

«Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении градоначальника от 05:05.

В РФ неоднократно отмечали, что провокационные атаки дронов на гражданскую инфраструктуру — это следствие провалов ВСУ на фронте. Российская ПВО сохраняет высокую результативность, планомерно ликвидируя воздушные цели. В ответ ВС РФ наносят удары по мощностям военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании беспилотников.