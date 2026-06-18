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Регион
18 июня, 03:37

Выезд из Ярославля в Москву перекрыли в целях безопасности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ярославле ограничено движение на выезде из города в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, уточнив участок перекрытия и рекомендации для водителей.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — пишет он.

Евраев призвал граждан воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать объездные варианты маршрута.

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Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 42 беспилотника на подлёте к столице. В целях безопасности временно ограничены приём и выпуск рейсов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково.

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