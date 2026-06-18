Израиль вызвал посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о холокосте

Посол Белоруссии в Тель-Авиве Юрий Ярошевич был вызван 17 июня в МИД Израиля. Причиной стала критика действий ЦАХАЛ в секторе Газа со стороны президента Александра Лукашенко, который провёл параллели между боевыми действиями в палестинском анклаве и холокостом, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«По распоряжению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара гендиректор МИД Эден Бар-Таль вызвал белорусского посла для вынесения выговора из-за шокирующих высказываний президента Белоруссии», — говорится в заявлении.

В Тель-Авиве заявили, что «решительно отвергают сравнение ужасов Холокоста, которые также имели место и на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против террора».

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya посоветовал Израилю быть «поаккуратнее, поосторожнее» и провёл параллель между событиями в Газе и Холокостом: «Какой Холокост? Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей».

Белорусский лидер также заявил, что в Газе «всё стерли с лица земли» и теперь там «какой-то курорт собираются на костях людей строить». Политик назвал проект застройки Газы, поддержанный Дональдом Трампом, «полной глупостью».

Тем временем Израиль продолжает наращивать контроль над сектором Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны вскоре будет контролировать 70% территории анклава, тогда как сейчас под её властью находится более 60%. Одновременно с этим США представили план превращения разрушенного сектора в футуристический курортный мегаполис, хотя в презентации не уточняется, где будут жить два миллиона палестинцев во время реконструкции, а реализуемость проекта вызывает сомнения у американских чиновников. Ситуация в Газе остаётся критической: соглашение о прекращении огня постоянно нарушается, а гуманитарная катастрофа продолжает усугубляться.