Слова Каллас о сходстве политики Израиля с апартеидом вызвали скандал в Брюсселе

Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас на закрытой встрече с мексиканскими представителями провела параллель между действиями Израиля в Газе и политикой апартеида в ЮАР. Об этом сообщает Euractiv.

Высказывание прозвучало во время майского саммита ЕС — Мексика и спровоцировало резкую реакцию в Брюсселе. Один из европейских чиновников подчеркнул, что объединение критикует Тель-Авив, но поддерживает принцип двух государств.

«Сравнение с апартеидом неприемлемо и не соответствует политике ЕС. Это большая проблема, если она делает подобные заявления, официально представляя ЕС на мировой арене», — заявил собеседник агентства.

По словам источников, на переговорах с мексиканцами Каллас также делилась восхищением от прошлогодней поездки в Йоханнесбург. При этом в европейской системе, как отметили дипломаты, невозможно просто вызвать главу дипломатии для выговора, несмотря на недопустимость подобных недипломатичных высказываний.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники рассказало о недовольстве европейских стран работой главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Один из собеседников газеты охарактеризовал нынешнее положение дел в Европейской службе внешних действий как недееспособное. Среди обсуждаемых мер — лишение Каллас должности, а её ведомства с миллиардным бюджетом — реальных рычагов влияния. Функции службы планируется передать непосредственно странам-участницам объединения.