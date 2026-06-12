Дмитриев нашёл плюсы для Каллас в увольнении: Начнёт читать книги и поумнеет
Дмитриев: Каллас могла бы начать читать книги и стать умнее после своей отставки
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Предполагаемая отставка руководителя дипслужбы ЕС Каи Каллас даст ей хороший шанс заняться саморазвитием, например, начать читать умные книги. Так полагает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Это (увольнение — прим. Life.ru) даст Кае Каллас больше времени, чтобы начать читать книги и стать умнее — именно так, как она и хотела», — говорится в его тексте в соцсети Х.
Ранее издание Financial Times написало, что европейские страны могут пойти на радикальную реформу дипломатического корпуса союза и, в частности, замены его руководителя Каи Каллас. Один из собеседников газеты охарактеризовал нынешнее положение дел в Европейской службе внешних действий (EEAS) как недееспособное. Среди обсуждаемых мер — лишение Каллас должности главы евродипломатии, а её ведомства с миллиардным бюджетом — реальных рычагов влияния. Функции EEAS планируется передать непосредственно странам-участницам объединения.
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