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12 июня, 07:20

«Прощай, ведьма войны!» В Финляндии в восторге от возможного увольнения Каллас

Профессор Малинен: Возможное увольнение Каллас — лучшая новость из ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Возможное отстранение Каи Каллас от должности главы евродипломатии стало бы приятнейшей новостью из ЕС за долгое время. Об этом у себя в соцсети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Лучшие новости из ЕС за долгое время. Прощай, ведьма войны!» — написал он.

Так Малинен отреагировал на статью Financial Times, где сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают радикальную реформу Европейской службы внешних действий (EEAS), в том числе из-за недовольства её руководителем. Отмечается, что EEAS не справляется с вызовами современного мира, а сама Каллас часто высказывала частное мнение вместо коллективно согласованной позиции.

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Ранее FT сообщала, что в ЕС рассматривают радикальную реформу дипслужбы и замену Каи Каллас. Нынешнюю работу EEAS назвали недееспособной. Обсуждается её возможная ликвидация и передача полномочий странам-членам. Однако отношения Европы с Россией от этого вряд ли станут лучше.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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