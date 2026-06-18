На юго-востоке Москвы временно перекрыли движение по нескольким улицам
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В ЮВАО столицы временно ограничили проезд автотранспорта. Информация об изменениях появилась в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
По данным ведомства, перекрыто движение по улице Верхние Поля. Не получится проехать в оба направления на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк.
Также недоступна для водителей улица Чагинская. Ограничения затронули и улицу Капотня — там нельзя проехать от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД.
Дептранс уточняет, что принятые меры носят временный характер. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать альтернативные маррируты объезда.
О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно.
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