На юго-востоке Москвы временно перекрыли движение по нескольким улицам

В ЮВАО столицы временно ограничили проезд автотранспорта. Информация об изменениях появилась в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, перекрыто движение по улице Верхние Поля. Не получится проехать в оба направления на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк.

Также недоступна для водителей улица Чагинская. Ограничения затронули и улицу Капотня — там нельзя проехать от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД.

Дептранс уточняет, что принятые меры носят временный характер. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать альтернативные маррируты объезда.

О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно.