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18 июня, 04:59

На юго-востоке Москвы временно перекрыли движение по нескольким улицам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ЮВАО столицы временно ограничили проезд автотранспорта. Информация об изменениях появилась в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, перекрыто движение по улице Верхние Поля. Не получится проехать в оба направления на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк.

Также недоступна для водителей улица Чагинская. Ограничения затронули и улицу Капотня — там нельзя проехать от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД.

Дептранс уточняет, что принятые меры носят временный характер. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать альтернативные маррируты объезда.

О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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