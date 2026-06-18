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Регион
18 июня, 05:14

Два объекта загорелись в Ростовской области после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio

В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область 18 июня вспыхнули два коммерческих объекта — в Красносулинском районе и в городе Гуково. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Кроме того, в результате воздушной атаки БПЛА повреждён тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться», — говорится в сообщении.

Один из пожаров уже локализован, на месте второго продолжают работать экстренные службы. В регионе продолжается воздушная атака продолжается, в регионе сохраняется беспилотная опасность.

В Электростали женщина пострадала при падении обломков БПЛА ВСУ
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Напомним, что в городе Гуково Ростовской области во время ночной атаки дронов ВСУ погиб один человек. Губернатор назвал это большим горем и принёс соболезнования родным погибшего. Ещё два человека пострадали — их быстро отвезли в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь.

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Наталья Афонина
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