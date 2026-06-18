Картошка, гречка и водка: В России хотят материально поощрять любителей посиделок
Депутат Малинкович предложил заменить пикники на традиционные посиделки
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Пикники в России стоит называть традиционными «посиделками» — с такой инициативой в Министерство культуры РФ намерен обратиться председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. По его словам, русскому языку нужно активнее конкурировать с иностранными заимствованиями, поэтому граждан, которые выбирают родную речь, можно материально поощрять.
В беседе с «Абзацем» политик отметил, что популяризация привычного формата отдыха должна идти через рекомендации профильных ведомств. Он предложил, чтобы чиновники подготовили понятные материалы о том, как правильно проводить «посиделки»: как не замёрзнуть, не переборщить с алкоголем и кого стоит приглашать.
«Тем, кто выбирает слово «посиделки», нужно дарить национальные призы: 3 кг картофеля, килограмм гречки и бутылку нашего традиционного горячительного напитка, ну или чая, если говорить аккуратно в силу законов», — подчеркнул Малинкович.
Ранее россиянам рассказали, что взять с собой на пикник или посиделки. Life.ru составил полный чек-лист продуктов, вещей и идей для отдыха на природе.
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