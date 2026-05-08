Не только через укус: Названы 5 главных правил, чтобы не привезти энцефалит с дачи или пикника
Врач призвал вакцинироваться и носить светлую одежду для защиты от энцефалита
Сезон клещей в разгаре, и многие россияне отправляются на природу, рискуя столкнуться с опасной инфекцией. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с Life.ru развеял популярные мифы и назвал пять доказанных способов защиты от клещевого энцефалита.
Вирус передаётся строго двумя путями: при присасывании инфицированного иксодового клеща или через сырое молоко и молочные продукты от заражённых коз и коров.
«Клещевой энцефалит нельзя «привезти» домой как пыль или споры грибка», — подчеркнул Неронов.
Правило первое: вакцинация
Единственный способ защиты с подтверждённой эффективностью — прививка. Стандартная схема вакцинации включает три этапа: 0–1–12 месяцев, затем требуется ревакцинация каждые три года.
Врач отметил, что начинать курс желательно за 3–5 месяцев до сезона активности клещей. Для срочных поездок существует ускоренная схема — 0–14 дней, однако иммунитет в этом случае формируется позже и считается менее устойчивым.
В эндемичных районах — на большей части Сибири, Урала, Дальнего Востока и в отдельных регионах Центральной России — отсутствие прививки фактически оставляет человека без биологической защиты.
Правило второе: правильная одежда и обработка
Клещи не прыгают и не летают — они цепляются за траву и кусты, а затем ползут снизу вверх. Поэтому врач рекомендует носить светлую одежду, заправлять брюки в высокие носки, а верхнюю одежду — в брюки, а также использовать капюшон.
Репелленты с ДЭТ (диэтилтолуамидом) наносятся на открытые участки кожи и отпугивают насекомых. Акарициды с перметрином или циперметрином предназначены только для обработки ткани и убивают клещей при контакте.
Обработку важно регулярно повторять: дождь, пот и трение снижают эффективность средств уже через 3–4 часа.
Правило третье: осмотры каждые два часа
Присасывание клеща занимает от 30 минут до нескольких часов. Пока хоботок не проник в кожу, вирус не передаётся.
Осматривать себя и спутников врач советует каждые два часа и сразу после возвращения домой. Особое внимание нужно уделять участкам с тонкой кожей и хорошим кровотоком: шее, зоне за ушами, подмышкам, паху, подколенным ямкам и волосистой части головы.
«Не ждите зуда или шишки — на раннем этапе клещ почти неощутим», — предупредил инфекционист.
Правило четвёртое: безопасное удаление клеща
«Не давите, не выкручивайте и не мажьте клеща маслом, спиртом или вазелином. Эти методы могут спровоцировать попадание содержимого желудка клеща прямо в рану», — объяснил Неронов.
Удалять паразита нужно пинцетом с тонкими концами или специальной нитью-лассо, захватив его максимально близко к коже и аккуратно потянув вверх.
После этого клеща следует поместить в плотный контейнер с влажной ваткой и отвезти в лабораторию на ПЦР-анализ. При этом врач уточнил: положительный результат не означает обязательного развития болезни, а отрицательный не даёт стопроцентной гарантии безопасности.
Современные рекомендации Минздрава РФ и ВОЗ не советуют экстренно вводить противоклещевой иммуноглобулин, поскольку его профилактическая эффективность не подтверждена, а риск тяжёлых аллергических реакций остаётся высоким.
Правило пятое: контроль питания и самочувствия
В эндемичных районах врач рекомендовал полностью отказаться от сырого молока, творога, сметаны и брынзы «с рук» или с фермерских рынков без ветеринарных сертификатов.
Алиментарный путь заражения — через желудочно-кишечный тракт — может приводить к двухволновому течению болезни и поражению ствола мозга.
После любого контакта с клещом Неронов советует внимательно следить за самочувствием в течение 30 дней. Температура выше 38 градусов, сильная головная боль, светобоязнь, мышечная слабость и тошнота в период от 7 до 21 дня после укуса — повод срочно обратиться к инфекционисту.
На ранних сроках вирус выявляют с помощью ПЦР-анализа крови, позже — по антителам IgM и IgG методом ИФА.
Врач также предупредил, что самолечение жаропонижающими препаратами «до последнего» может смазать клиническую картину и затруднить диагностику.
