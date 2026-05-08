День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 01:00

Не только через укус: Названы 5 главных правил, чтобы не привезти энцефалит с дачи или пикника

Оглавление
Правило первое: вакцинация
Правило второе: правильная одежда и обработка
Правило третье: осмотры каждые два часа
Правило четвёртое: безопасное удаление клеща
Правило пятое: контроль питания и самочувствия

Врач призвал вакцинироваться и носить светлую одежду для защиты от энцефалита

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soloviova Liudmyla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soloviova Liudmyla

Сезон клещей в разгаре, и многие россияне отправляются на природу, рискуя столкнуться с опасной инфекцией. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с Life.ru развеял популярные мифы и назвал пять доказанных способов защиты от клещевого энцефалита.

Вирус передаётся строго двумя путями: при присасывании инфицированного иксодового клеща или через сырое молоко и молочные продукты от заражённых коз и коров.

«Клещевой энцефалит нельзя «привезти» домой как пыль или споры грибка», — подчеркнул Неронов.

Правило первое: вакцинация

Экзотические Мукава и Нуомин уже здесь: Онищенко назвал регионы России, где обитают клещи с этими вирусами
Экзотические Мукава и Нуомин уже здесь: Онищенко назвал регионы России, где обитают клещи с этими вирусами

Единственный способ защиты с подтверждённой эффективностью — прививка. Стандартная схема вакцинации включает три этапа: 0–1–12 месяцев, затем требуется ревакцинация каждые три года.

Врач отметил, что начинать курс желательно за 3–5 месяцев до сезона активности клещей. Для срочных поездок существует ускоренная схема — 0–14 дней, однако иммунитет в этом случае формируется позже и считается менее устойчивым.

В эндемичных районах — на большей части Сибири, Урала, Дальнего Востока и в отдельных регионах Центральной России — отсутствие прививки фактически оставляет человека без биологической защиты.

Правило второе: правильная одежда и обработка

Клещи не прыгают и не летают — они цепляются за траву и кусты, а затем ползут снизу вверх. Поэтому врач рекомендует носить светлую одежду, заправлять брюки в высокие носки, а верхнюю одежду — в брюки, а также использовать капюшон.

Репелленты с ДЭТ (диэтилтолуамидом) наносятся на открытые участки кожи и отпугивают насекомых. Акарициды с перметрином или циперметрином предназначены только для обработки ткани и убивают клещей при контакте.

Обработку важно регулярно повторять: дождь, пот и трение снижают эффективность средств уже через 3–4 часа.

Правило третье: осмотры каждые два часа

Внимание, клещи! ВОЗ выпустила инструкцию по выживанию для любителей прогулок
Внимание, клещи! ВОЗ выпустила инструкцию по выживанию для любителей прогулок

Присасывание клеща занимает от 30 минут до нескольких часов. Пока хоботок не проник в кожу, вирус не передаётся.

Осматривать себя и спутников врач советует каждые два часа и сразу после возвращения домой. Особое внимание нужно уделять участкам с тонкой кожей и хорошим кровотоком: шее, зоне за ушами, подмышкам, паху, подколенным ямкам и волосистой части головы.

«Не ждите зуда или шишки — на раннем этапе клещ почти неощутим», — предупредил инфекционист.

Правило четвёртое: безопасное удаление клеща

«Не давите, не выкручивайте и не мажьте клеща маслом, спиртом или вазелином. Эти методы могут спровоцировать попадание содержимого желудка клеща прямо в рану», — объяснил Неронов.

Удалять паразита нужно пинцетом с тонкими концами или специальной нитью-лассо, захватив его максимально близко к коже и аккуратно потянув вверх.

После этого клеща следует поместить в плотный контейнер с влажной ваткой и отвезти в лабораторию на ПЦР-анализ. При этом врач уточнил: положительный результат не означает обязательного развития болезни, а отрицательный не даёт стопроцентной гарантии безопасности.

Чем опасны укусы клещей для собак: болезни и профилактика
Чем опасны укусы клещей для собак: болезни и профилактика

Современные рекомендации Минздрава РФ и ВОЗ не советуют экстренно вводить противоклещевой иммуноглобулин, поскольку его профилактическая эффективность не подтверждена, а риск тяжёлых аллергических реакций остаётся высоким.

Правило пятое: контроль питания и самочувствия

В эндемичных районах врач рекомендовал полностью отказаться от сырого молока, творога, сметаны и брынзы «с рук» или с фермерских рынков без ветеринарных сертификатов.

Алиментарный путь заражения — через желудочно-кишечный тракт — может приводить к двухволновому течению болезни и поражению ствола мозга.

После любого контакта с клещом Неронов советует внимательно следить за самочувствием в течение 30 дней. Температура выше 38 градусов, сильная головная боль, светобоязнь, мышечная слабость и тошнота в период от 7 до 21 дня после укуса — повод срочно обратиться к инфекционисту.

На ранних сроках вирус выявляют с помощью ПЦР-анализа крови, позже — по антителам IgM и IgG методом ИФА.

Врач также предупредил, что самолечение жаропонижающими препаратами «до последнего» может смазать клиническую картину и затруднить диагностику.

Обмани кровососа! Мелки и ещё 2 способа стать невидимкой для клещей
Обмани кровососа! Мелки и ещё 2 способа стать невидимкой для клещей

Ранее академик Геннадий Онищенко назвал недальновидными тех, кто уезжает из России на майские праздники. Он посоветовал россиянам отдыхать за городом.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar