«‎Необратимые повреждения»: На Западе в ужасе от того, что «Волна» делает со спутниками Starlink

Новые российские системы радиоэлектронной борьбы, которые развернуты для защиты тыловых дорог от украинских дронов, не просто глушат сигналы Starlink, а могут навредить самим спутникам. Западные эксперты, которые симпатизируют Украине, пришли к выводу, что электроника спутников, пролетающих через зоны глушения, выходит из строя. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на выводы западных аналитиков о российском комплексе «Волна-Купол-Гарант».

«Первый и наиболее важный заключается в том, что в конечном итоге электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории пролегают через зону активного глушения, так или иначе получат необратимые повреждения», — пишут военкоры.

Ещё одна плохая новость для Киева: зона действия этих систем постоянно расширяется. В ближайшее время ожидается, что канал спутниковой связи полностью заблокируют — либо мощными помехами, либо поддельными сигналами.

Это значит, что российские военные могут отрезать от спутниковой связи не отдельные участки фронта, а целые оборонительные районы ВСУ — например, от Константиновки до Славянска. Кроме того, глушение помешает не только дронам, но и наземной логистике Украины, которая во многом построена на роботизированных платформах, управляемых через спутник.

Ранее для защиты трассы «Новороссия» и других дорог у линии фронта Россия развернула новые системы подавления «Волна-Купол-Гарант». Внешне они выглядят как полуприцепы с антеннами. Система работает против нескольких каналов спутниковой связи Starlink. Комплекс состоит из шести прицепов. На каждом из них установлены по две спутниковые тарелки с поворотным механизмом.