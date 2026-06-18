Москвич нашёл мёртвого жука на дне салата из «ВкусВилла»
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Мёртвого жука обнаружили в упаковке салата «Цезарь с креветками», купленного в автомате «ВкусВилла» в Москве. Об этом рассказал покупатель Сергей SHOT ПРОВЕРКЕ.
Покупатель обнаружил мёртвого жука в салате из автомата «ВкусВилла». Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По его словам, неприятную находку он заметил в торговом автомате, установленном в офисе на 2-й Кабельной улице, 6А. Насекомое лежало на дне закрытой упаковки салата. В самом «ВкусВилле» предположили, что насекомое, скорее всего, попало в блюдо вместе с салатом от поставщика и его не заметили при проверке. После жалобы компания провела дополнительный инструктаж сотрудников и усилила контроль за подготовкой зелени.
Покупатель обнаружил мёртвого жука в салате из автомата «ВкусВилла». Фото © SHOT ПРОВЕРКА
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