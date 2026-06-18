Москвич нашёл мёртвого жука на дне салата из «ВкусВилла»

По его словам, неприятную находку он заметил в торговом автомате, установленном в офисе на 2-й Кабельной улице, 6А. Насекомое лежало на дне закрытой упаковки салата. В самом «ВкусВилле» предположили, что насекомое, скорее всего, попало в блюдо вместе с салатом от поставщика и его не заметили при проверке. После жалобы компания провела дополнительный инструктаж сотрудников и усилила контроль за подготовкой зелени.