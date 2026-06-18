Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 09:57

Москвич нашёл мёртвого жука на дне салата из «ВкусВилла»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 5PH

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 5PH

Мёртвого жука обнаружили в упаковке салата «Цезарь с креветками», купленного в автомате «ВкусВилла» в Москве. Об этом рассказал покупатель Сергей SHOT ПРОВЕРКЕ.

Покупатель обнаружил мёртвого жука в салате из автомата «ВкусВилла». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По его словам, неприятную находку он заметил в торговом автомате, установленном в офисе на 2-й Кабельной улице, 6А. Насекомое лежало на дне закрытой упаковки салата. В самом «ВкусВилле» предположили, что насекомое, скорее всего, попало в блюдо вместе с салатом от поставщика и его не заметили при проверке. После жалобы компания провела дополнительный инструктаж сотрудников и усилила контроль за подготовкой зелени.

Покупатель обнаружил мёртвого жука в салате из автомата «ВкусВилла». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Покупатель обнаружил мёртвого жука в салате из автомата «ВкусВилла». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Клиентка «Додо Пиццы» увидела в трансляции антисанитарию и получила промокод на 100 рублей
Клиентка «Додо Пиццы» увидела в трансляции антисанитарию и получила промокод на 100 рублей

Ранее в образцах докторской колбасы от Великолукского мясокомбината, приобретённых в Зеленограде, Саратове и Энгельсе, обнаружили опасную и запрещённую добавку. Это вещество, по некоторым данным, способно провоцировать онкологические заболевания.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar