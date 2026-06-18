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Регион
18 июня, 10:44

Школьница ранена при взрыве гранаты в Липецкой области — врачи спасают её руку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrzej Rostek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrzej Rostek

13-летняя школьница получила тяжёлые травмы после детонации взрывателя от ручной гранаты в Липецкой области. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Девочка подобрала подозрительный предмет на улице 16 июня и принесла его домой. Когда она попыталась извлечь кольцо из чеки, сработал механизм и прогремел взрыв. В результате школьница получила тяжёлую травму левой кисти и множественные точечные ожоги рук и ног. Её экстренно доставили в реанимацию Липецкой областной детской больницы, где врачи пытаются спасти кисть.

«Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает. Однако борьба за сохранение повреждённой руки продолжается», — рассказали в Минздраве.

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Александра Мышляева
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