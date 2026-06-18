Школьница ранена при взрыве гранаты в Липецкой области — врачи спасают её руку

13-летняя школьница получила тяжёлые травмы после детонации взрывателя от ручной гранаты в Липецкой области. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Девочка подобрала подозрительный предмет на улице 16 июня и принесла его домой. Когда она попыталась извлечь кольцо из чеки, сработал механизм и прогремел взрыв. В результате школьница получила тяжёлую травму левой кисти и множественные точечные ожоги рук и ног. Её экстренно доставили в реанимацию Липецкой областной детской больницы, где врачи пытаются спасти кисть.

«Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает. Однако борьба за сохранение повреждённой руки продолжается», — рассказали в Минздраве.

Ранее блогерша из Казахстана Диляра получила серьёзные ожоги из-за взрыва пауэрбанка. Инцидент произошёл после тренировки в фитнес-клубе Павлодара — устройство находилось у неё в сумке. Девушка рассказала, что сначала из сумки пошёл густой дым, а когда она попыталась снять её, произошёл взрыв. Пламя охватило блогершу, в результате она получила ожоги рук и головы.