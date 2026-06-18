Миссисипи бунтует из-за убийства полицейскими годовалого малыша

В городе Сенатобиа в американском штате Миссисипи начались стихийные протесты после того, как полиция застрелила годовалого малыша на парковке супермаркета Walmart. Демонстранты потребовали тщательного расследования и наказания для правоохранителей. По данным телеканала ABC News, трагедия произошла 14 июня, когда правоохранители прибыли на вызов о магазинной краже и заметили, как из магазина выбегают двое людей с ребёнком на перевес.

В полиции заявляют, что пытались остановить автомобиль грабителей, но те «едва не сбили» силовиков. После этого по машине открыли огонь. Люди вышли на улицу, посчитав настоящим произволом убийство ребёнка. По их словам, в таких случаях по подозреваемым не должны стрелять.

Митингующих разгоняли слезоточивым газом. Информации о задержаниях или пострадавших нет.

Напомним, в американском городе Сенатобия полицейские застрелили годовалого ребёнка, открыв огонь по автомобилю с двумя женщинами. Всё началось с вызова в магазин Walmart, где, по предварительным данным, произошла кража подгузников. Правоохранители заметили нарушительниц, которые уже садились в авто. По словам стражей порядка, женщины якобы попытались задавить их, поэтому был открыт огонь. Врачи не смогли спасти малыша с ранением.