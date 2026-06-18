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Регион
18 июня, 11:57

Мать фигуристки Костылёвой ищет спонсоров для лиги «фигуристов-отщепенцев»

Ирина Костылёва. Обложка © Telegram / irinakostyileva

Ирина Костылёва. Обложка © Telegram / irinakostyileva

Ирина Костылёва, мать чемпионки России среди юниоров Елены Костылёвой, предложила создать в России лигу фигурного катания по образцу Континентальной хоккейной лиги. О своей инициативе она написала в социальных сетях.

«Ищу спонсора для создания лиги фигуристов-отщепенцев, которую хочу возглавить. И проводить соревнования с участием сильнейших спортсменов России. Куда иносранные, простите, иностранные спортсмены должны будут пройти отбор и допуск, чтобы соревноваться с сильнейшими», — заявила Костылева.

Она также отметила, что на первых порах важно запустить проект, а в дальнейшем лига сможет существовать за счёт продажи трансляций. По её мнению, без Ильи Малинина и Владислава Шайдорова на международных турнирах смотреть было бы не на кого, а единственный выход для российских фигуристов — создание собственной структуры. Женщина призвала подписчиков проголосовать за или против её идеи.

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Напомним, мать фигуристки Елены Костылевой Ирина оказалась в центре скандала после публикации видео, на котором она избивает дочь. Тренерский штаб Плющенко обратился в полицию, мать отстранили, назначив представителем отца, но она выкрала дочь в Воронеж, после возвращения в Москву Костылева вернулась к Плющенко.

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Анастасия Никонорова
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