Мать фигуристки Костылёвой ищет спонсоров для лиги «фигуристов-отщепенцев»

Ирина Костылёва, мать чемпионки России среди юниоров Елены Костылёвой, предложила создать в России лигу фигурного катания по образцу Континентальной хоккейной лиги. О своей инициативе она написала в социальных сетях.

«Ищу спонсора для создания лиги фигуристов-отщепенцев, которую хочу возглавить. И проводить соревнования с участием сильнейших спортсменов России. Куда иносранные, простите, иностранные спортсмены должны будут пройти отбор и допуск, чтобы соревноваться с сильнейшими», — заявила Костылева.

Она также отметила, что на первых порах важно запустить проект, а в дальнейшем лига сможет существовать за счёт продажи трансляций. По её мнению, без Ильи Малинина и Владислава Шайдорова на международных турнирах смотреть было бы не на кого, а единственный выход для российских фигуристов — создание собственной структуры. Женщина призвала подписчиков проголосовать за или против её идеи.

Напомним, мать фигуристки Елены Костылевой Ирина оказалась в центре скандала после публикации видео, на котором она избивает дочь. Тренерский штаб Плющенко обратился в полицию, мать отстранили, назначив представителем отца, но она выкрала дочь в Воронеж, после возвращения в Москву Костылева вернулась к Плющенко.