Оскандалившийся сын Байдена бросил вещества и устроился в рехаб в Калифорнии

По данным канала, Хантер занял должность советника, а также стал исполнительным директором при благотворительном фонде учреждения. Сын бвашего хозяина Белого дома ранее писал в соцсети X, что уже семь лет не употребляет наркотики.

По данным The New York Post, Байден-младший скрывается в Калифорнии от долгов на сумму более 20 миллионов долларов — включая около 17 миллионов своим бывшим адвокатам, 5 миллионов экс-деловому партнёру Кевину Моррису и более 1 миллиона неизвестному арт-дилеру.

Напомним, Хантер Байден откровенно рассказал о своей борьбе с наркотической зависимостью. Он признался, что в прошлом употреблял крэк и находился в состоянии глубокой деградации из-за этой пагубной привычки. Однако, по его собственным словам, он не прикасается к наркотикам уже на протяжении нескольких лет — начиная с 1 июня 2019 года. Несколько лет назад сын бывшего президента Штатов попал в крупный скандал — в распоряжении общественности оказалось содержимое его ноутбука, из которого стало ясно, что он страдал наркотической зависимостью и вёл крайне распутный образ жизни. На фоне скандала Хантер попал под уголовное преследование.