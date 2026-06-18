Бабуля трое суток выживала в лесу Ленобласти — её след взяла ретривер Кассандра

В Ленинградской области завершились трёхдневные поиски 79-летней пенсионерки, которая ушла в лес 13 июня и не вернулась. Соседи спохватились только наутро, когда поняли, что дома никого нет, сообщил в пресс-службе кинологической службы ПСО «Экстремум».

За эти дни масштабную работу провели несколько поисково-спасательных отрядов, включая «Северо-Запад», «ЛизаАлерт» и ПСО «Экстремум». Проверялись все тропы и дорожки, осматривалась береговая линия с лодки. Погода с каждым часом снижала шансы на благополучный исход, но группы одна за другой выезжали на место и продолжали искать.

Сегодня около пяти часов вечера появилась радостная новость: пенсионерку обнаружили благодаря новошотландскому ретриверу Кассандре.

«Найдена нашим кинологом Надей Григорьевой!», — сообщили волонтёры.

Надежда вместе со своей собакой Кассандрой отыскала обессилевшую женщину в глухой чаще. Спасатели одели и согрели её, после чего передали медикам. Сейчас жизни пожилой женщины ничто не угрожает.

Ранее нашли живыми трое пожилых жителей Камчатки (67, 82 года и старше), ушедшие 9 июня за черемшой. Поиски вели спасатели, волонтёры и местные службы. В истощённом состоянии их эвакуировали вертолётом в Тигильскую районную больницу.