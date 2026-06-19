Роботы кладут кирпичи, дети ждут садик: Почему застройщик Амосов в панике от камер клиентов Оглавление Наказывать за съёмку косяков Роботы укладывают кирпичи Суд за садик, земля бюджетно 8 детей, храмы и парк Mercedes Владелец ГК «Точно» Николай Амосов жалуется на клиентов и блогеров, публикующих правду о качестве новостроек. Мол, не стоит обращать особого внимания на недочёты, потому что это бьёт по репутации и бюджетам застройщиков. Что о нём известно? 18 июня, 21:45 Что не так с главой ГК «Точно» Амосовым, который боится правды о качестве новостроек. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / ГК ТОЧНО, © ChatGPT

Наказывать за съёмку косяков

На Форуме недвижимости в Сочи всех огорошил Николай Амосов, глава и основатель одной из крупнейших строительных компаний России ГК «Точно».

«Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект и вылить столько грязи на девелоперов касательно вообще мелочей: где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее... Мне кажется, здесь тоже нужно ввести определённую ответственность — административную или уголовную», — выдал Амосов.

По его словам, строители вкладываются в маркетинг, в PR, в продукт — и всё это «просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашёл с телефоном на стройку».

По сути, Амосов предложил наказывать за съёмку видео с косяками застройщиков в новостройках.

Резонанс вышел огромный. Амосова высмеяли в Интернете, осудили в Госдуме, а замглавы Минстроя даже пригрозил проверокой.

Роботы укладывают кирпичи

Компания Николая Амосова сейчас на пике. В этом году ГК «Точно» собирается установить рекорд по объёму ввода объектов — 500 тыс. кв. м жилья и 200 тыс. кв. м социальной и коммерческой недвижимости. Сейчас в портфеле примерно 2,3 млн кв. м жилья, ещё 1,5 млн кв. м находится в стадии реализации. Деловая пресса включает «Точно» в топ-3 застройщиков России. При этом, что интересно, на бумаге «Точно» терпит убытки — минус 50 млн рублей вместо чистой прибыли по итогам прошлого года. Однако это лишь головная компания. Дочерние имеют прибыль свыше 350 млн рублей.

Амосов хвалится, что на его стройках уже используют роботов для укладки кирпичей и нейросети для работы с дизайном. По его словам, за счёт перераспределения функционала планируется сократить фонд оплаты труда на 10%.

Основные объекты Амосова находятся в Краснодарском крае. Там его хорошо знают и иногда поминают недобрым словом.

Суд за садик, земля бюджетно

В Краснодаре ЖК «Сказка град», рассчитанный на более 7500 человек, до сих пор не обзавёлся ни одним детсадом. С 2021 года и до сих пор дети вынуждены ходить в и так переполненные школы соседних микрорайонов.

Ещё одна история случилась в 2019 году в станице Динской. Администрация заключила с компанией Амосова инвестиционное соглашение о строительстве детсада на 250 мест. СМИ сообщали, что участок был предоставлен без торгов, власти оказывали всестороннюю поддержку. Застройщик построил детсад за 251 млн руб и должен был передать его муниципалитету. Но в итоге, как сообщали СМИ, не передал, а предложил выкупить по рыночной цене. Начались суды. Первая инстанция встала на сторону властей. Вторая вынесла решение в пользу застройщика. Эксперты тогда подсчитали, что у чиновников и строителей имелись какие-то кулуарные договорённости.

Из информации в Сети может сложиться впечатление, что Амосов якобы арендовал землю под строительство по сильно заниженной цене. Возможно, строитель пользуется благосклонностью в краевой администрации.

8 детей, храмы и парк Mercedes

Николаю Амосову 42. Родился и вырос в Краснодаре. Шесть лет служил в Погранслужбе ФСБ, после отучился на магистра права в Кубанском университете и учредил строительную контору. С тех пор его карьера шла только в гору.

Николай Амосов — глава и основатель одной из крупнейших строительных компаний России ГК «Точно». Фото © VK / ГК ТОЧНО

Амосов позиционирует себя спортсменом, меценатом, патриотом и верующим. Он строит храмы и занимается благотворительностью, поставил памятник Тургеневу и воздвиг мемориал защитников Отечества, возвёл и подарил городу школу бокса. У него 8 детей. Его жена управляет салоном красоты, фитнес-центром и фондом «Точно Добро».

Амосовы живут как короли. В их автопарке светились Mercedes-Benz G-класса, S-класса, спорткар Porsche 911, Range Rover и другие премиальные иномарки. Живут они в красивом коттедже на территории охраняемого посёлка в Краснодаре.

Авторы Пётр Егоров