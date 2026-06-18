Глава «Укрпочты» Смилянский назвал «козлами» граждан, критикующих его зарплату

По его словам, от этих людей «пользы для ВСУ в десятки раз меньше», чем от него, поскольку у него выше зарплата, а значит, он платит больше налогов. Смилянский пояснил, что до прихода на госслужбу зарабатывал ещё больше, но заинтересован в текущей должности, чтобы «проводить реформы».