Глава «Укрпочты» Смилянский назвал «козлами» граждан, критикующих его зарплату
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Глава «Укрпочты» Игорь Смилянский назвал «козлами» украинцев, которые критикуют его высокую зарплату. Соответствующее высказывание топ-менеджера распространилось в соцсетях.
По его словам, от этих людей «пользы для ВСУ в десятки раз меньше», чем от него, поскольку у него выше зарплата, а значит, он платит больше налогов. Смилянский пояснил, что до прихода на госслужбу зарабатывал ещё больше, но заинтересован в текущей должности, чтобы «проводить реформы».
Напомним, глава «Укрпочты» получает около 970 тысяч гривен в месяц, что эквивалентно примерно 15 тысячам евро. Официальной реакции от правительства Украины или профильных ведомств на это заявление пока не поступало.
Ранее глава украинской государственной почтовой компании «Укрпочта» Игорь Смилянский резко раскритиковал Национальный банк Украины, заявив, что регулятор, по его мнению, утратил понимание законодательства и потерял связь с реальностью. В частности, он не согласился с прогнозами НБУ, касающимися финансового состояния «Укрпочты», и назвал их некачественными, используя при этом нецензурную лексику.
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