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Регион
18 июня, 14:59

Глава «Укрпочты» Смилянский назвал «козлами» граждан, критикующих его зарплату

Обложка © Telegram / igorsmelyansky

Обложка © Telegram / igorsmelyansky

Глава «Укрпочты» Игорь Смилянский назвал «козлами» украинцев, которые критикуют его высокую зарплату. Соответствующее высказывание топ-менеджера распространилось в соцсетях.

По его словам, от этих людей «пользы для ВСУ в десятки раз меньше», чем от него, поскольку у него выше зарплата, а значит, он платит больше налогов. Смилянский пояснил, что до прихода на госслужбу зарабатывал ещё больше, но заинтересован в текущей должности, чтобы «проводить реформы».

Напомним, глава «Укрпочты» получает около 970 тысяч гривен в месяц, что эквивалентно примерно 15 тысячам евро. Официальной реакции от правительства Украины или профильных ведомств на это заявление пока не поступало.

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Ранее глава украинской государственной почтовой компании «Укрпочта» Игорь Смилянский резко раскритиковал Национальный банк Украины, заявив, что регулятор, по его мнению, утратил понимание законодательства и потерял связь с реальностью. В частности, он не согласился с прогнозами НБУ, касающимися финансового состояния «Укрпочты», и назвал их некачественными, используя при этом нецензурную лексику.

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Анастасия Никонорова
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