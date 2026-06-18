Путин заявил, что татарстанцы «здорово воюют» на СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин отметил мужество и героизм уроженцев Татарстана, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В ходе встречи с главой республики Рустамом Миннихановым российский лидер заявил, что они «здорово воюют».
«Ребята ваши здорово воюют: мужественно, героически», — сказал президент.
Напомним, 18 июня Владимир Путин работает в Казани. Президент принял участие в саммите Россия — АСЕАН и провёл несколько встреч с лидерами Азиатско-Тихоокенского региона. Заканчивает день глава государства встречей с Рустамом Миннихановым и пуском завода в столице республики.
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