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Регион
18 июня, 18:28

Путин заявил, что татарстанцы «здорово воюют» на СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин отметил мужество и героизм уроженцев Татарстана, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В ходе встречи с главой республики Рустамом Миннихановым российский лидер заявил, что они «здорово воюют».

«Ребята ваши здорово воюют: мужественно, героически», — сказал президент.

Путин извинился перед жителями Казани за перекрытие улиц из-за саммита
Путин извинился перед жителями Казани за перекрытие улиц из-за саммита

Напомним, 18 июня Владимир Путин работает в Казани. Президент принял участие в саммите Россия — АСЕАН и провёл несколько встреч с лидерами Азиатско-Тихоокенского региона. Заканчивает день глава государства встречей с Рустамом Миннихановым и пуском завода в столице республики.

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Матвей Константинов
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