Путин разрешил запуск нового завода «Казанькомпрессормаш» в Татарстане

Президент России Владимир Путин присоединился к церемонии запуска нового производственного комплекса. Мероприятие прошло на базе завода «Казанькомпрессормаш». Глава государства онлайн разрешил запуск предприятия вместе с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым через видеосвязь.

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите ввести объект в эксплуатацию и приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ», — обратились на церемонии открытия к президенту.

«Разрешаю», — ответил глава государства.

Новый цех построили примерно в 30 километрах от Казани. Он стал частью существующей производственной площадки предприятия.

Владимир Путин также выразил благодарность главе республики. Он оценил помощь в организации и проведении саммита Россия — АСЕАН.

«Всё, как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения, все наши гости довольны гостеприимством», — сказал президент.

На полях форума в Казани российский лидер провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Владимир Путин отметил, что потенциал двусторонних связей раскрыт не до конца. Этому мешают действующие ограничения.