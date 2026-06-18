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Регион
18 июня, 14:19

Путин обсудил с премьером Сингапура развитие экономических связей

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / POOL

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / POOL

Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Главной темой встречи стали двусторонние отношения, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Путин заявил, что потенциал связей двух стран пока реализован не полностью. Одной из причин он назвал действующие ограничения.

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«Значительный потенциал сохраняется в экономической сфере, пока он реализован не полностью, в том числе из-за введённых ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми», — сказал президент.

Несмотря на санкции, российские компании продолжают работать на сингапурском рынке. Основу товарооборота составляют поставки энергоносителей.

Стороны также взаимодействуют на международных площадках, включая Организацию Объединённых Наций.

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Встреча прошла в рамках серии переговоров Путина с главами делегаций стран АСЕАН. Накануне он общался с представителями Филиппин, Брунея и Малайзии. Юбилейный саммит, посвящённый 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.

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Марина Фещенко
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