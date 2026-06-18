«Потребует двойную оплату»: Путин пошутил над исчезновением переводчика на встрече с Камбоджей

На переговорах президента России Владимира Путина с делегацией Камбоджи случилась короткая пауза. У гостей пропал переводчик, из-за чего российскому лидеру пришлось прервать вступительное слово. Кадры с мероприятия опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

На саммите Россия-АСЕАН потерялся переводчик. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Обстановку разрядили шутками. «Он пошёл отдыхать, наверное, устал», — предположил президент. Заместитель главы администрации Максим Орешкин добавил: «Рабочий день закончился, 18:00».

Один из членов камбоджийской делегации вызвался помочь с переводом. Путин отреагировал на это с улыбкой.

«Он потребует от вас двойную оплату. Лучше подождём», — предупредил глава государства премьера Хун Манета.

Встреча прошла на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Она завершила серию двусторонних контактов российского лидера с главами делегаций Юго-Восточной Азии.

Напомним, переговоры Владимира Путина с премьером Камбоджи Хун Манетом закрыли программу двусторонних встреч российского лидера на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Глава государства назвал Камбоджу давним другом и партнёром, напомнив о 70-летии дипломатических отношений и роли СССР в возведении на территории страны госпиталя, технологического института и объектов инфраструктуры. Современные связи продолжают развиваться, хотя президент отметил скромный товарооборот, реальный потенциал которого значительно ваше текущих объёмов.