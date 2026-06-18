Путин провёл встречу с премьером Камбоджи Манетом на саммите АСЕАН в Казани

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Эта беседа закрыла программу двусторонних контактов российского лидера на полях саммита Россия — АСЕАН, сообщает ТАСС.

«Камбоджа — наш давний друг и партнер. В мае этого года мы отметили 70-летие дипломатических отношений», — заявил глава государства.

Путин напомнил о роли СССР в становлении камбоджийской государственности. При содействии Москвы в стране возвели крупный госпиталь и технологический институт, а также объекты энергетической, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры. Многие из них продолжают работать по сей день.

Современные связи двух государств также развиваются. Президент отметил поступательный характер отношений, однако указал на скромные показатели товарооборота.

«По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 2%. Конечно, это мало, эта цифра не отвечает имеющемуся у нас потенциалу», — подчеркнул российский лидер.

Вопросы активизации торгово-инвестиционных контактов прорабатываются на правительственном уровне. Путин уточнил, что эти темы обсуждались утром в Казани на встрече сопредседателей межправкомиссии. Российскую сторону на ней представляла министр сельского хозяйства Оксана Лут.

На полях саммита в Казани Владимир Путин также побеседовал с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. Стороны обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Российский лидер отметил, что потенциал двусторонних связей раскрыт не до конца, в том числе из-за действующих ограничений.