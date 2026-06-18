Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнёром России в АТР

Президент России Владимир Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнёром РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заявление прозвучало в ходе встречи с премьер-министром островного государства Шананой Гужмау. Это первый визит тиморского руководителя в Россию, беседа состоялась на полях саммита РФ — АСЕАН в Казани.

«Восточный Тимор — перспективный партнёр России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В следующем году будем отмечать 25-летие дипломатических отношений, которые были установлены в день официального объявления независимости страны», — отметил Путин.

Российский лидер напомнил, что Москва активно участвовала в международных программах содействия Восточному Тимору и поддерживала его через Всемирную продовольственную организацию. Он также сообщил, что между странами развивается конструктивный политический диалог, который Россия намерена продолжать.

Путин выразил заинтересованность в партнёрстве с Восточным Тимором в энергетике, разработке полезных ископаемых и туризме, призвал увеличить товарооборот и предложил активнее участвовать в Петербургском и Восточном экономических форумах. Россия готова развивать гуманитарное сотрудничество, включая обучение тиморцев в российских вузах, и предложила обсудить участие делегации страны в первом Международном форуме по безопасности в Московской области.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провёл переговоры с Премьер-министром Демократической Республики Восточный Тимор Шананой Гужмао. Встреча состоялась в рамках саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Российский лидер продолжает серию международных контактов в столице Татарстана, и в ходе этой беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В официальном сообщении также уточняется, что переговоры с главой правительства Восточного Тимора стали частью рабочей программы президента России на полях саммита.