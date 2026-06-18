Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 15:50

Путин пообщался в Казани с премьером Восточного Тимора, впервые приехавшим в РФ

Шанан Гужмао и Владимир Путин. Обложка © Max / Кремль. Новости

Шанан Гужмао и Владимир Путин. Обложка © Max / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с премьером Восточного Тимора Шананой Гужмао. Беседа прошла в рамках саммита РФ — АСЕАН в Казани. Информацией делится пресс-служба Кремля.

«Президент России продолжает серию международных встреч в Казани. Начались переговоры с Премьер-министром Демократической Республики Восточный Тимор Кай Ралой Шананой Гужмао», — уточняется в тексте.

В январе объём торговли между РФ и Таиландом вырос сразу на 26%, заявил Путин
В январе объём торговли между РФ и Таиландом вырос сразу на 26%, заявил Путин

Ранее Путин заявил, что участникам саммита Россия — АСЕАН стоит задержаться в Казани и увидеть своими глазами, как отмечается традиционный татарский и башкирский праздник Сабантуй, который состоится в городе 20 июня.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • АСЕАН
  • Мировая политика
  • Политика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar