Путин пообщался в Казани с премьером Восточного Тимора, впервые приехавшим в РФ

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с премьером Восточного Тимора Шананой Гужмао. Беседа прошла в рамках саммита РФ — АСЕАН в Казани. Информацией делится пресс-служба Кремля.

«Президент России продолжает серию международных встреч в Казани. Начались переговоры с Премьер-министром Демократической Республики Восточный Тимор Кай Ралой Шананой Гужмао», — уточняется в тексте.

Ранее Путин заявил, что участникам саммита Россия — АСЕАН стоит задержаться в Казани и увидеть своими глазами, как отмечается традиционный татарский и башкирский праздник Сабантуй, который состоится в городе 20 июня.