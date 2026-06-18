В январе объём торговли между РФ и Таиландом вырос сразу на 26%, заявил Путин

Сотрудничество РФ и Таиланда поступательно развивается. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром королевства Анутхином Чанвиракуном на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«Удовлетворены, что сотрудничество двух наших стран выстраивается в конструктивном русле, поступательно развивается в различных областях: политической, экономической, гуманитарной», — перечислил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что связи между нашими государствами имеют богатую историю и традиции, а в 2027 году Москва и Бангкок отметят 130-летие установления дипломатических отношений.

Что касается двусторонней торговли, то она носит устойчивый характер, а объёмы сделок постоянно растут. Так, в прошлом году товарооборот вырос на 2,3% — до 1,72 миллиарда долларов, а в январе 2026 года он увеличился сразу на 26%. Значительный потенциал имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса и инвестиционной деятельности. Продвижению этого призвана содействовать профильная смешанная комиссия, указал президент.

Напомним, Владимир Путин проводит встречу с Анутхином Чанвиракуном на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Лидеры обсуждают сотрудничество между нашими странами.