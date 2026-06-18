Путин обсудил с премьером Таиланда сотрудничество на полях саммита в Казани

Президент России Владимир Путин провёл беседу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Таиланд — старейший партнёр России в Юго-Восточной Азии. В 2027 году страны отметят 130-летие дипломатических отношений, основа которых — дружба, доверие и взаимное уважение, подчёркивали ранее в Кремле.

Между странами ведётся регулярный политический диалог на всех уровнях, поддерживаются плотные контакты внешнеполитических ведомств, расширяется торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание уделяется туризму: в 2025 году Таиланд посетили более 1,9 миллиона россиян, а с начала 2026-го — уже свыше 850 тысяч.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН, проходящего в Казани, провёл встречу с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом. На встрече Путин подчеркнул, что Вьетнам — давний и надёжный партнёр России. Отношения между странами носят не просто партнёрский, а союзнический характер. Дипломатические контакты установлены с 1950 года, а с 2012 года они вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.