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Регион
18 июня, 17:22

Более восьми тысяч камбоджийцев получили высшее образование в России, заявил Путин

Путин заявил о помощи Камбодже в подготовке кадров

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия продолжает оказывать содействие Камбодже в подготовке национальных кадров. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«Продолжаем оказывать содействие Камбодже в сфере подготовки кадров. Высшее образование в России получили уже более восьми тысяч граждан вашей страны, подданных вашей страны. В настоящее время обучаются порядка 160 камбоджийских студентов, в нынешнем учебном году выделено ещё 63 стипендии», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что взаимодействие между двумя государствами в культурно-гуманитарной сфере укрепляется, и напомнил об успешном проведении Дней культуры России в Пномпене в марте 2026 года. Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.

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Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, и эта встреча стала заключительным мероприятием в программе двусторонних контактов российского лидера на полях саммита Россия — АСЕАН. В ходе беседы глава российского государства отметил, что Камбоджа является давним другом и партнёром России, и напомнил, что в мае текущего года стороны отметили 70-летний юбилей установления дипломатических отношений.

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Анастасия Никонорова
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