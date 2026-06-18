Более восьми тысяч камбоджийцев получили высшее образование в России, заявил Путин

Россия продолжает оказывать содействие Камбодже в подготовке национальных кадров. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«Продолжаем оказывать содействие Камбодже в сфере подготовки кадров. Высшее образование в России получили уже более восьми тысяч граждан вашей страны, подданных вашей страны. В настоящее время обучаются порядка 160 камбоджийских студентов, в нынешнем учебном году выделено ещё 63 стипендии», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что взаимодействие между двумя государствами в культурно-гуманитарной сфере укрепляется, и напомнил об успешном проведении Дней культуры России в Пномпене в марте 2026 года. Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.