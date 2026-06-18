Долой рулетку: Кабмин Украины ограничил доступ ВСУшников к азартным играм

Кабинет министров Украины принял постановление, которое существенно ограничивает доступ военнослужащих Вооружённых сил Украины к азартным играм. Соответствующее решение опубликовало украинское министерство цифровой трансформации.

Инициатива разрабатывалась совместно с Минобороны для защиты военных и их семьей от рисков, связанных с игровой зависимостью.

«Военным будут ограничивать доступ к азартным играм, правительство приняло постановление. Защищаем военнослужащих и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости... Решение выработали вместе с минобороны», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале минцифры.

В ведомстве пояснили, что сейчас ведётся техническая подготовка к запуску системы автоматической проверки пользователей азартных сервисов через государственные электронные реестры. При попытке входа в онлайн-казино или другие игровые платформы система будет блокировать лица, которые числятся в реестре военнослужащих, а также граждан, которым уже ограничен доступ к азартным играм из-за игровой зависимости.

Ранее Life.ru писал, что экс-руководитель финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ, действующей на Запорожском направлении, получил тюремный срок за хищение более 9,7 млн гривен (15,6 млн рублей) из зарплат военнослужащих. Установлено, что деньги он тратил в том числе на азартные игры. В апреле 2025 года фигурант самовольно покинул часть, сменил телефоны и автомобили, но позже был задержан.