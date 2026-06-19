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19 июня, 02:45

Мадьяр добился исключения пункта об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз

Петер Мадьяр. Обложка © X / Magyar Péter (Ne féljetek)

Петер Мадьяр. Обложка © X / Magyar Péter (Ne féljetek)

Венгрия добилась изменения итогового заявления лидеров Евросоюза по вопросу вступления Украины в ЕС, исключив из текста формулировку об ускорении процесса. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, впервые участвующий в саммите ЕС в Брюсселе.

По его словам, работа над документом велась несколько недель, и венгерская сторона настояла на корректировке ключевых положений, связанных с расширением союза. В итоговом варианте заявления отсутствует упоминание об ускоренном продвижении Украины к членству.

В опубликованном тексте саммита говорится о проведении межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС и открытии кластера по фундаментальным вопросам, а также о перспективах дальнейших переговоров в рамках стандартной процедуры.

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Ранее Мадьяр заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может оказаться длительным и сложным. В качестве примера он напомнил о ситуации с Черногорией, которая начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году и, несмотря на достигнутый прогресс, до сих пор не стала членом объединения.

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Артём Гапоненко
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